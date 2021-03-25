Военная в Одесской области умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Никакой связи с вакцинацией препаратом Covishield нет.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Я лично общался после проведенного вскрытия с судмедэкспертом. И он четко, это же человек, который несет серьезную ответственность за свои действия, говорит, что нет намека на какие-либо тромбозы. То есть да, это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека, — подчеркнул он.

Степанов также отметил, что после проверок ВОЗ и европейскими странами не установлено никакой связи между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca, а также между вакцинацией и смертью человека от сердечно-сосудистых заболеваний.

— Если человек сделал прививку, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание — это же никак не связано, — заверил глава Минздрава.

Смерть военной в Одесской области

В Одесской области 23 марта посреди улицы упала и умерла военная Инна Фесенко. За два дня до этого 43-летняя женщина получила прививку вакциной AstraZeneca (Covishield).

Накануне стала известно официальная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Также по результатам вскрытия у женщины был установлен атеросклеротический кардиосклероз.