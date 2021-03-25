У умершего провизора из Черновцов обнаружили коронавирус

У провизора аптеки из Черновцов, который 24 марта умер из-за инсульта, обнаружили коронавирус. Об этом сообщила руководитель областного лабораторного центра Наталья Гопко.

Умершему сделали ПЦР-тест, поскольку Covid-19 подтвердили в двух коллег, с которыми он вакцинировался препаратом Covishield/AstraZeneca 15 марта.

По словам Натальи Гопко, симптомы коронавируса у провизора обнаружили на следующий день после прививки. До этого длился инкубационный период вируса.

Смерть мужчины не связывают с вакцинацией, потому что у него была гипертоническая болезнь.

Сейчас в Черновцах продолжают делать анализы, чтобы установить точную причину смерти провизора, отметил гендиректор паталогоанатомического бюро Дмитрий Гречко.

Смерть привитого против коронавируса провизора аптеки

24 марта в черновицкой больнице скончался провизор аптеки военного госпиталя. 15 марта он получил прививку против Covid-19 вакциной Covishield/AstraZeneca.

Противопоказаний к введению вакцины и жалоб на самочувствие в день прививки у него не было. На следующий день в 17.25 его доставили в городскую клиническую больницу №3 с инсультом.

По предварительной информации, причиной смерти привитого против коронавируса провизора аптеки является острый мозговой инсульт. Кроме того, он имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Источник: Суспильне