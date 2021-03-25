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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине самый высокий уровень смертности и новых случаев Covid-19 за время эпидемии

По состоянию на утро четверга, 25 марта, в Украине подтвердилось 16 669 новых случаев коронавируса.

В Украине самый высокий уровень смертности и новых случаев Covid-19 за время эпидемии

Всего с начала пандемии коронавирус в Украине обнаружили уже у 1 401 228 человек.

За последние сутки госпитализация понадобилась 4 838 пациентам, было проведено 128,6 тыс. тестирований.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки умерли 362 человека. Это самый высокий показатель летальности с начала пандемии.

Всего в Украине зафиксировано уже 31 135 летальных случаев, в то же время количество выздоровевших составляет 1,2 млн человек.

Новые случаи и прививки по областям

  • Киев — 1267 случаев / 1750 прививок;
  • Винницкая область — 772 случая / 1160 прививок;
  • Волынская область — 349 случаев / 270 прививок;
  • Днепропетровская область — 892 случая / 1610 прививок;
  • Донецкая область — 778 случаев / 340 прививок;
  • Житомирская область — 1136 случаев / 730 прививок;
  • Закарпатская — 668 случаев / 490 прививок;
  • Запорожская область — 488 случаев / 620 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 512 случаев / 784 прививки;
  • Киевская область — 872 случая / 1290 прививок;
  • Кировоградская область — 184 случая / 380 прививок;
  • Луганская область — 141 случай / 280 прививок;
  • Львовская область — 1032 случая / 1030 прививок;
  • Николаевская область — 377 случаев / 690 прививок;
  • Одесская область — 1235 случаев / 470 прививок;
  • Полтавская область — 521 случай / 840 прививок;
  • Ровенская область — 626 случаев / 550 прививок;
  • Сумская область — 613 случаев / 907 прививок;
  • Тернопольская область — 531 случай / 870 прививок;
  • Харьковская область — 918 случаев / 350 прививок;
  • Херсонская область — 168 случаев / 1000 прививок;
  • Хмельницкая область — 989 случаев / 250 прививок;
  • Черкасская область — 509 случаев / 1000 прививок;
  • Черновицкая область — 543 случая / 320 прививок;
  • Черниговская область — 548 случаев / 580 прививок.

Карантин в Украине

Согласно постановлению Кабмина, зоны адаптивного карантина в Украине меняются каждую неделю, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

По состоянию на 25 марта в красной зоне карантина остаются восемь областей и город Киев.

Количество регионов, вошедших в оранжевую зону, резко увеличилось — это Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В желтой зоне осталась только Херсонская область. Регионов зеленой зоны карантина в Украине пока нет.

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