По состоянию на утро четверга, 25 марта, в Украине подтвердилось 16 669 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии коронавирус в Украине обнаружили уже у 1 401 228 человек.

За последние сутки госпитализация понадобилась 4 838 пациентам, было проведено 128,6 тыс. тестирований.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки умерли 362 человека. Это самый высокий показатель летальности с начала пандемии.

Всего в Украине зафиксировано уже 31 135 летальных случаев, в то же время количество выздоровевших составляет 1,2 млн человек.

Новые случаи и прививки по областям

Киев — 1267 случаев / 1750 прививок;

Винницкая область — 772 случая / 1160 прививок;

Волынская область — 349 случаев / 270 прививок;

Днепропетровская область — 892 случая / 1610 прививок;

Донецкая область — 778 случаев / 340 прививок;

Житомирская область — 1136 случаев / 730 прививок;

Закарпатская — 668 случаев / 490 прививок;

Запорожская область — 488 случаев / 620 прививок;

Ивано-Франковская область — 512 случаев / 784 прививки;

Киевская область — 872 случая / 1290 прививок;

Кировоградская область — 184 случая / 380 прививок;

Луганская область — 141 случай / 280 прививок;

Львовская область — 1032 случая / 1030 прививок;

Николаевская область — 377 случаев / 690 прививок;

Одесская область — 1235 случаев / 470 прививок;

Полтавская область — 521 случай / 840 прививок;

Ровенская область — 626 случаев / 550 прививок;

Сумская область — 613 случаев / 907 прививок;

Тернопольская область — 531 случай / 870 прививок;

Харьковская область — 918 случаев / 350 прививок;

Херсонская область — 168 случаев / 1000 прививок;

Хмельницкая область — 989 случаев / 250 прививок;

Черкасская область — 509 случаев / 1000 прививок;

Черновицкая область — 543 случая / 320 прививок;

Черниговская область — 548 случаев / 580 прививок.

Карантин в Украине

Согласно постановлению Кабмина, зоны адаптивного карантина в Украине меняются каждую неделю, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

По состоянию на 25 марта в красной зоне карантина остаются восемь областей и город Киев.

Количество регионов, вошедших в оранжевую зону, резко увеличилось — это Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В желтой зоне осталась только Херсонская область. Регионов зеленой зоны карантина в Украине пока нет.