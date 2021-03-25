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Факты / Украина
Валентина Летяк |

В Украину из Китая отправили первую партию вакцины Sinovac

Из Китая в Украину 25 марта отправили первую партию вакцины от Covid-19 китайской компании Sinovac Biotech.

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Об этом сообщает посольство Украины в Китае.

– Благодаря настойчивым усилиям посольства 25 марта в Украину была отправлена первая партия из заказанных 1,9 млн вакцин против Covid-19 Coronavac производства китайской компании Sinovac Biotech, – говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что в первой партии будет 200 тыс. доз.

По его словам, вакцина сначала пройдет лабораторный контроль — это займет около 10 дней.

Только после этого ее будут использовать в Украине согласно плану вакцинации, отметил Степанов.

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Вакцину Coronavac от Sinovac Biotech Украина зарегистрировала 10 марта. Сыворотка прошла все этапы клинических исследований, ее эффективность подтверждена официально.

Она применяется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

Компания Лекхим, которая представляет Sinovac Biotech в Украине, назвала точное время поставки второй вакцины – 25 марта в 19.15.

Рейс из Пекина сначала прибудет в Стамбул, а оттуда препарат доставят в аэропорт Бориспопь.

Лекхим планирует поставить в Украину 5 млн доз вакцины Coronavac, из которых 1,9 млн – по договору с Медзакупками Украины.

Фото: Pexels

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