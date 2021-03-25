Всеукраинский локдаун пока вводить не будут — Разумков

Общенациональный локдаун пока не будут вводить, власть надеется на снятие жесткого карантина в апреле.

Об этом в эфире одного из украинских радиостанций рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и добавил, что регионы, которые находятся в красной зоне, вскоре начнут возвращаться к привычной жизни.

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— Если мы говорим о выходе из карантина, в начале апреля тот карантин, который сегодня введен, должен закончиться — будем смотреть по ситуации, — отмечает нардеп.

По мнению Разумкова, дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько добросовестно украинцы будут придерживаться установленных норм безопасности.

Карантин в Украине

По последней информации МОЗ, в красной зоне карантина находятся восемь регионов — это Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и. Киев.

В желтой зоне осталась только Херсонская область, остальные регионы — в оранжевой.