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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Ермак предлагает запретить работу снайперов на Донбассе

Глава Офиса президента Андрей Ермак предлагает усилить ответственность за использование снайперского огня на Донбассе.

Ермак предлагает запретить работу снайперов на Донбассе

Он напомнил, что украинские военные в последнее время больше всего погибают именно от пуль вражеских снайперов.

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По словам Ермака, на прошлой видеоконференции Нормандского формата украинская сторона предлагала принять решение, которое помогло бы запретить снайперскую стрельбу.

А также немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ, чтобы подтвердить готовность вернуться к полноценному режиму тишины на Донбассе.

— Еще раз подтверждаю, Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди. Мы готовы к проведению внеочередного заседания подгруппы по безопасности, и настаиваем на этом, — рассказал в интервью Андрей Ермак.

Ситуация на Донбассе

Разведывательная группа К-2 бригады 54-й ОМБР имени Ивана Мазепы ВСУ обнародовала видео с передовой, в котором сняты моменты уничтожения укрепрайонов российских наемников, их военной техники, а также ликвидации самых сепаратистов.

Военные отмечают, что огонь открывали из незапрещенного Минскими договоренности оружия.

Источник: Интерфакс-Украина

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