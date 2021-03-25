Глава Офиса президента Андрей Ермак предлагает усилить ответственность за использование снайперского огня на Донбассе.

Он напомнил, что украинские военные в последнее время больше всего погибают именно от пуль вражеских снайперов.

По словам Ермака, на прошлой видеоконференции Нормандского формата украинская сторона предлагала принять решение, которое помогло бы запретить снайперскую стрельбу.

А также немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ, чтобы подтвердить готовность вернуться к полноценному режиму тишины на Донбассе.

— Еще раз подтверждаю, Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди. Мы готовы к проведению внеочередного заседания подгруппы по безопасности, и настаиваем на этом, — рассказал в интервью Андрей Ермак.

Ситуация на Донбассе

Разведывательная группа К-2 бригады 54-й ОМБР имени Ивана Мазепы ВСУ обнародовала видео с передовой, в котором сняты моменты уничтожения укрепрайонов российских наемников, их военной техники, а также ликвидации самых сепаратистов.

Военные отмечают, что огонь открывали из незапрещенного Минскими договоренности оружия.