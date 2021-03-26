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Факты / Украина
Марія Степанюк |

18 132 больных в сутки, более 7 тыс. выздоровели: статистика Covid-19 в Украине

По состоянию на утро пятницы, 26 марта, в Украине обнаружили вообще 1 614 707 случаев коронавируса.

Карантин

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще в 18 132 человек, из которых госпитализированы — 4 826.

За минувшие сутки выздоровели более 7,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 326.

За вчера более 119 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 1 290 158;
  • летальных случаев — 31 461.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).

Коронавирус в Украине

  • м. Киев — 1 164 случая;
  • Винницкая область — 848 случаев;
  • Волынская область — 356 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 358 случаев;
  • Донецкая область — 725 случаев;
  • Житомирская область — 891 случай;
  • Закарпатская — 429 случаев;
  • Запорожская область — 519 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 402 случая;
  • Киевская область — 1 139 случаев;
  • Кировоградская область — 193 случая;
  • Луганская область — 131 случай;
  • Львовская область — 1 304 случая;
  • Николаевская область — 534 случая;
  • Одесская область — 1 545 случаев;
  • Полтавская область — 669 случаев;
  • Ровенская область — 554 случая;
  • Сумская область — 633 случая;
  • Тернопольская область — 627 случаев;
  • Харьковская область — 1 204 случая;
  • Херсонская область — 177 случаев;
  • Хмельницкая область — 1 040 случаев;
  • Черкасская область — 704 случая;
  • Черновицкая область — 587 случаев;
  • Черниговская область — 399 случаев.

Вакцинация в Украине

25 марта в Украину прибыли первые 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac. Самолет с препаратами приземлился в аэропорту Борисполь.

Сначала вакцина пройдет лабораторную проверку в Украине. Если результаты анализа будут положительными, вакциной CoronaVac начнут прививать украинцев.

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