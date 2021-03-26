По состоянию на утро пятницы, 26 марта, в Украине обнаружили вообще 1 614 707 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще в 18 132 человек, из которых госпитализированы — 4 826.

За минувшие сутки выздоровели более 7,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 326.

За вчера более 119 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 1 290 158;

летальных случаев — 31 461.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).

Коронавирус в Украине

м. Киев — 1 164 случая;

Винницкая область — 848 случаев;

Волынская область — 356 случаев;

Днепропетровская область — 1 358 случаев;

Донецкая область — 725 случаев;

Житомирская область — 891 случай;

Закарпатская — 429 случаев;

Запорожская область — 519 случаев;

Ивано-Франковская область — 402 случая;

Киевская область — 1 139 случаев;

Кировоградская область — 193 случая;

Луганская область — 131 случай;

Львовская область — 1 304 случая;

Николаевская область — 534 случая;

Одесская область — 1 545 случаев;

Полтавская область — 669 случаев;

Ровенская область — 554 случая;

Сумская область — 633 случая;

Тернопольская область — 627 случаев;

Харьковская область — 1 204 случая;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 1 040 случаев;

Черкасская область — 704 случая;

Черновицкая область — 587 случаев;

Черниговская область — 399 случаев.

Вакцинация в Украине

25 марта в Украину прибыли первые 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac. Самолет с препаратами приземлился в аэропорту Борисполь.

Сначала вакцина пройдет лабораторную проверку в Украине. Если результаты анализа будут положительными, вакциной CoronaVac начнут прививать украинцев.