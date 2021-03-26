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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Аннексия Крыма: трем участникам Украинского выбора сообщили о подозрении

Трем руководителям инициативных групп общественного движения Украинский выбор сообщили о подозрении за участие в организации и проведении незаконного “референдума” в Крыму.

анексія криму

Их обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По информации следствия, участники Всеукраинского общественного движения Украинский выбор — право народа, которое до 2016 года назывался Украинский выбор, способствовали оккупации Крыма. В частности, двое подозреваемых, которые были руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования Самооборона Севастополя.

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Один из подозреваемых возглавлял его территориальное подразделение, другой был руководителем отдельного подразделения “самообороны Славянский щит”. Они участвовали в организации и проведении незаконного “референдума” в Крыму. В частности, были наблюдателями на так называемых участках и охраняли их.

Кроме того, один из руководителей подразделения Украинский выбор участвовал в митингах в поддержку оккупации полуострова. Всех подозреваемых позже даже наградили медалями За возвращение Крыма.

Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что расследует причастность организации Украинской выбор к аннексии Крыма. По данным следствия, представители ОО Всеукраинское общественное движение Украинские выбор активно поддерживали оккупационные органы власти во время аннексии полуострова.

Участников организации подозревают в содействии проведению незаконного референдума и выборов в 2014 году на территории полуострова и Севастополя.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: УНИАН

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