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Факты / Украина / Общество
Олександра Ватаманюк |

Барельефы и скульптуры: Артемсоль открывает туристический маршрут в соляные шахты

Государственное соледобывающее предприятие Артемсоль открывает туристический маршрут — Тайны подземного соляного мира.

артемсіль

Все желающие могут попасть на экскурсии уже с апреля 2021 года. 

Пешеходный маршрут подземными соляными галереями будет работать на руднике №1 ГП Артемсоль.

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Этот рудник (прежнее название — Брянцевская копь) является старейшей соляной шахтой Донбасса. И именно здесь с 1881 года началась история предприятия.

Во время подземной прогулки посетители узнают историю соледобычи, увидят лабиринт подземных коридоров, полный незабываемых историй.

Туристы ознакомятся с раритетными шахтерскими инструментами и оборудованием, а также с методами добычи и транспортировки соли, которые использовались ранее.

Руководитель ГП Артемсоль Виктория Луценко рассказала о туристическом потенциале подземных локаций предприятия Артемсоль.

 — Наше предприятие обладает огромным туристическим потенциалом, который совершенно не использовался. С апреля этого года для посещения будут открыты исторические подземные локации. Эти уникальные места не были доступны посетителям ранее. Мы на этом не останавливаемся и в 2021 году планируем начать работу еще одного туристического маршрута с демонстрацией в соляной шахте светового и звукового шоу. Таким образом, природные богатства нашего края теперь смогут увидеть все желающие, – отмечает Виктория Луценко.

Знакомство с историческим прошлым будет проходить на глубине 200 метров под землей и продолжится около двух часов.

артемсіль

За это время туристы в сопровождении профессионального экскурсовода пройдут почти полукилометровый путь, делая остановки в наиболее интересных местах шахты. Таких как: музей соледобычи с ценными экспонатами, оригинальные фотозоны, зоны со световыми эффектами, многотонная соляная глыба-трибуна, прозрачные монокристаллы, соляные барельефы и скульптуры.

Изюминкой маршрута является церковный музей, построенный в конце прошлого столетия.

Сначала он представлял собой небольшую часовню Святого Вознесения, в которой молились шахтеры-соляники перед рабочей сменой и после нее. Затем в течение почти 80 лет помещение было в полном запустении.

Со временем храм был восстановлен и сейчас будет открыт для посетителей.

артемсіль

Учитывая отличные акустические возможности шахтных галерей, здесь можно будет насладиться исполнением музыкальных произведений в записи и хоровым пением.

Кроме того, летом этого года планируется начало работы второго экскурсионного маршрута. Специалисты предприятия уже на этапе завершения работ по монтажу и наладке оборудования на глубине 300 м.

артемсіль

Во время визита туристы смогут посетить соляной зал высотой 30 метров, в котором будут проходить уникальные световые и звуковые шоу.

Справка

ГП Артемсоль — одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации пищевой соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы.

Производственные мощности ГП Артемсоль находятся в г. Соледар (Донецкая область). Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.

Источник: Артемсоль

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