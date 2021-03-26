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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

До 25 тыс. новых больных Covid-19 за сутки: Минздрав прогнозирует ухудшение эпидситуации

В Минздраве Украины прогнозируют значительное ухудшение эпидситуации в апреле 2021 года. Количество новых случаев коронавируса за сутки может достичь отметки 25 тыс.

Максим Степанов

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.

— Мы прогнозируем увеличение. По нашим расчетам, мы выйдем на 25 тыс. больных в день… В течение двух недель, я думаю, что у нас будет рост до такого количества больных, — уточнил Максим Степанов.

В то же время в Минздраве пока не рассматривают возможность введения общенационального локдауна.

Пик эпидемии коронавируса в Украине

В ближайшее время в Украине прогнозируется пик темпов распространения коронавируса.

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Ситуация начала ухудшаться в центральных и восточных регионах.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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