В Минздраве Украины прогнозируют значительное ухудшение эпидситуации в апреле 2021 года. Количество новых случаев коронавируса за сутки может достичь отметки 25 тыс.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.

— Мы прогнозируем увеличение. По нашим расчетам, мы выйдем на 25 тыс. больных в день… В течение двух недель, я думаю, что у нас будет рост до такого количества больных, — уточнил Максим Степанов.

В то же время в Минздраве пока не рассматривают возможность введения общенационального локдауна.

Пик эпидемии коронавируса в Украине

В ближайшее время в Украине прогнозируется пик темпов распространения коронавируса.

Ситуация начала ухудшаться в центральных и восточных регионах.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.