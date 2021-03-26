23 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о национализации предприятия Мотор Сич.
История его продажи тянется еще с 2015 года, однако в последние годы государство делает все, чтобы не дать Китаю получить полный контроль над предприятием.
Но запланированная национализация может сильно ударить по отношениям Украины и Китая, который воспринимает действия нашего государства как прямое противодействие китайскому правительству.
Факты ICTV рассказывают, что происходит с АО Мотор Сич и как национализация может повлиять на отношения с Китаем.
Проблемы Мотор Сичи
Запорожское предприятие Мотор Сич является одним из крупнейших украинских производителей авиационных газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и газотурбинных установок.
На 2014 год основным клиентом предприятия была Россия, но после начала агрессии против Украины и оккупации части территорий ситуация в корне изменилась.
Украина ввела эмбарго на поставку оборонной продукции в РФ, после чего выручка Мотор Сичи значительно сократилась, и пришлось искать новый рынок для поставки продукции.
Долго искать не пришлось, и уже в 2015 году предприятие подписало меморандум с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd о создании завода в китайском городе Чунцин, который будет производить авиационные двигатели.
Согласно плану часть персонала и технологий украинского предприятия должны были перебазироваться в Китай, за что Мотор Сич в 2016 году получила кредит в размере $100 млн.
Планы о совместной работе Мотор Сичи и Китая в 2017 году подтвердил Степан Кубив, занимавший тогда должность министра экономического развития и торговли.
Однако уже в сентябре выяснилось, что операции Китая по украинскому предприятию не ограничивались только работой нового завода, а СБУ начала расследование относительно возможного развала Мотор Сичи.
Через ряд компаний-нерезидентов и физических лиц значительная часть акций украинской компании оказалась в Китае. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, на 56% акций украинского предприятия наложили арест.
В начале 2021 года произошла еще одна попытка получить контроль над АО Мотор Сич – через собрание акционеров. На собрании хотели поменять менеджмент предприятия, чтобы получить над ним контроль. Однако таким планам помешали персональные санкции и расширенный арест акций.
В 2019 году против продажи Мотор Сичи Китаю начали выступать и американские дипломаты. Сначала это делалось косвенно, только попытками донести властям Украины, что сотрудничество с КНР – дело опасное.
Впоследствии представители Соединенных Штатов стали выражать обеспокоенность возможностью продажи Мотор Сичи Китаю. Конечно, такая риторика США могла быть связана не только со стратегическим партнерством с Украиной, но и собственной “торговой войной” с КНР.
Важность для Китая
То, что Китай не оставит попыток получить контроль над АО Мотор Сич, уже давно стало понятно. В 2019 году попытке покупки помешал Антимонопольный комитет, однако в 2020 году КНР сделала еще один “выпад” в сторону предприятия.
Skyrizon Aircraft Holdings Limited, которая является дочерней компанией Beijing Skyrizon, и DCH подали несколько заявок на утверждение договора купли-продажи по договоренности в развитии Мотор Сичи.
Конечно же, АМКУ в этом отказал. Такой интерес Китая к Мотор Сичи связывают не только с его производственными мощностями. Дело в том, что в 2005 году Мотор Сич и государственное конструкторское бюро Ивченко-Прогресс подписали договор, согласно которому компания получила доступ к государственным разработкам.
Бытует мнение, что именно это и интересует КНР. Ведь выкупив украинское предприятие, она фактически получает доступ к государственным разработкам.
Однако политический эксперт Александр Мусиенко считает, что именно производственные мощности являются причиной внимания Китая к заводу.
— Китай взял курс на наращивание своей военной компоненты, которая в КНР серьезно отставала от конкурентов. Они хотят модернизировать и обновить свои вооруженные силы.
А завод (Мотор Сич, – Ред.) позволяет быстро и оперативно ремонтировать при необходимости остаточную (советскую) технику и начинать осваивать производство новых типов двигателей, – объясняет эксперт.
Сейчас вопрос больше переходит в политическую плоскость, в которой Украина заняла жесткую позицию. Нам важно сохранить Мотор Сич, однако потери от этого неизбежны.
Вряд ли Китай и в дальнейшем будет инвестировать в украинское предприятие, а Украине придется искать новые рынки. Однако решение о национализации играет в пользу наших американских друзей.
Администрация Трампа положительно оценивала любые шаги, направленные на противостояние Китаю. Как поведет себя администрация Джо Байдена, пока сказать трудно.
В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович выразил мнение, что Украине нужно хотя бы попробовать использовать ситуацию в свою пользу.
— Насколько жест оценит администрация Байдена – вопрос риторический. Но Украина может это использовать как своеобразный козырь во время переговоров. Говорить, что мы не дали стратегическим противникам США возможность купить стратегическое предприятие, национализировали его и понесли определенные убытки. Потенциально Украина может рассчитывать на дополнительную поддержку США, – считает Рейтерович.
Однако нужно быть готовыми и к негативным последствиям, которых, к сожалению, вряд ли удастся избежать после национализации Мотор Сичи.
Последствия украинской национализации
Перепалка с Китаем стремительно набирает обороты. После введения санкций против китайских бизнесменов в конце января Министерство иностранных дел Китая заявило, что китайские власти выступают против всех правительств, которые вводят ограничения против компаний КНР.
Сейчас же Китай заявляет, что внимательно наблюдает за ситуацией и надеется, что Украина сделает все, чтобы учесть интересы китайских компаний.
— Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов… Этот вопрос нужно решить надлежащим образом, – заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзян.
Однако за время, пока Украина двигалась к национализации Мотор Сичи, Китай продвигался в международных арбитражах, где от нашего государства требуют выплатить компенсацию в $3,5 млрд.
Причиной такого иска является якобы нарушение Украиной соглашения с Китаем о защите инвестиций, заключенного в 1992 году. Конечно, нашему государству нужно хорошо подготовиться к судебным процессам, которые могут затянуться на несколько лет.
— По меньшей мере будет судебный процесс в международном арбитраже. Украине нужно готовиться, чтобы достойно представить и защитить свои интересы. Я думаю, он будет довольно непростым. А если мы его еще и проиграем, то бюджет понесет огромные убытки, – говорит Мусиенко.
Однако не обойдется и без изменения позиций КНР относительно нашей страны. Пожалуй, самыми важными будут политическая и экономическая плоскости.
Не стоит думать, что Китай разорвет все дипломатические отношения, но точно даст понять, что может стать неприятной помехой.
— Будет постепенное изменение позиционирования КНР к Украине… Позиция Китая всегда была нейтральной. Он воздерживался от главных голосований, старался не вмешиваться. Неформально это может измениться.
Кроме того, Китай – важный торговый партнер. В перспективе мы можем иметь большие проблемы на китайском рынке. Если правительство и партия решат, что, например, украинская кукуруза не нужна – ее там не будет, – объясняет Рейтерович.
А китайский рынок достаточно важен для Украины. Согласно статистике Государственной таможенной службы, в 2020 году Китай стал одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. То есть его потеря может сильно ударить по меньшей мере по экспорту, что в свою очередь негативно отразится на всей экономике.
Ситуация с АО Мотор Сич уже давно перешла в политическую плоскость, и каждое государство пытается защитить свои интересы.
Для Украины сейчас важно сохранить стратегическое предприятие, тогда как Китай стремится с его помощью нарастить свою военную мощь.
Конечно, никто даже не думает о том, чтобы отдать китайцам украинское предприятие, но тогда нужно серьезно подготовиться к дипломатическому противостоянию с КНР.
Ведь если мы его проиграем, то понесем убытки, которые просто не можем себе позволить в сложившейся ситуации.