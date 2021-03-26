В Украине подорожали доллар и евро. По состоянию на 26 марта Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 27,96 грн за единицу. Это на девять копеек дороже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро в Украине сейчас составляет 33,03 грн за единицу. Это на 10 копеек больше, чем в четверг, 25 марта.

Курс валют НБУ на 26 марта 2021

$1 — 27,96 грн;

€1 — 33,03 грн;

1 польский злотый — 7,64 грн;

10 российских рублей — 3,76 грн.

Как изменится курс доллара к концу года

Финансовые аналитики прогнозируют укрепление гривны летом 2021 года. Стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 50 коп. — 2 грн от уровня 28 грн.

Кроме того, на цену не будет влиять биткоин. Более подробно, каким будет курс доллара в Украине до конца 2021, читайте в материале Фактов ICTV.