Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>373 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро поднялись в цене: курс валют в Украине 26 марта

Людмила Богданова редактор ленты
банк гроші

В Украине подорожали доллар и евро. По состоянию на 26 марта Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 27,96 грн за единицу. Это на девять копеек дороже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро в Украине сейчас составляет 33,03 грн за единицу. Это на 10 копеек больше, чем в четверг, 25 марта.

Курс валют НБУ на 26 марта 2021

  • $1 — 27,96 грн;
  • €1 — 33,03 грн;
  • 1 польский злотый — 7,64 грн;
  • 10 российских рублей — 3,76 грн.

курс валют в Україні 26 березня

Читайте
Максимум 29 грн: прогноз курса доллара на весну

Как изменится курс доллара к концу года

Финансовые аналитики прогнозируют укрепление гривны летом 2021 года. Стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 50 коп. — 2 грн от уровня 28 грн.

Кроме того, на цену не будет влиять биткоин. Более подробно, каким будет курс доллара в Украине до конца 2021, читайте в материале Фактов ICTV.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка