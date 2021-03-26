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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Карантин в начальных классах Ужгорода продлен до 2 апреля

В Ужгороде обучение начальных классов остановили еще на неделю.

Карантин в начальных классах Ужгорода продлен до 2 апреля

Школьники будут сидеть дома как минимум до 2 апреля, сообщает Ужгородский городской совет.

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Такое решение приняли из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом, ОРВИ и Covid-19, сейчас он составляет 22,2% и соответствует эпидемии средней интенсивности.

Ужгородский городской совет рекомендует учебным заведениям перевести детей 1-4 классов на дистанционное обучение.

— Вместе с тем, заболеваемость среди детей снижается, это свидетельствует, что решение о дополнительных ограничительные мероприятия среди учащихся начального звена было правильным, — отмечают в горсовете.

Обучение в пандемию

Министр образования Украины Сергей Шкарлет сообщил, что пандемия Covid-19 может повлиять на проведение ВНО в 2021 году.

Если эпидситуация будет ухудшаться, формат проведения экзаменов может быть изменен, сообщил Шкаралет на брифинге 26 марта.

Также министр опроверг информацию о полной отмене внешнего независимого оценивания.

Источник: Ужгородский городской совет

Фото: Dreamstime

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