Карантин в начальных классах Ужгорода продлен до 2 апреля

В Ужгороде обучение начальных классов остановили еще на неделю.

Школьники будут сидеть дома как минимум до 2 апреля, сообщает Ужгородский городской совет.

Такое решение приняли из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом, ОРВИ и Covid-19, сейчас он составляет 22,2% и соответствует эпидемии средней интенсивности.

Ужгородский городской совет рекомендует учебным заведениям перевести детей 1-4 классов на дистанционное обучение.

— Вместе с тем, заболеваемость среди детей снижается, это свидетельствует, что решение о дополнительных ограничительные мероприятия среди учащихся начального звена было правильным, — отмечают в горсовете.

Обучение в пандемию

Министр образования Украины Сергей Шкарлет сообщил, что пандемия Covid-19 может повлиять на проведение ВНО в 2021 году.

Если эпидситуация будет ухудшаться, формат проведения экзаменов может быть изменен, сообщил Шкаралет на брифинге 26 марта.

Также министр опроверг информацию о полной отмене внешнего независимого оценивания.

Источник: Ужгородский городской совет