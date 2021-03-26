По состоянию на утро 26 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 164 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболели 157 767 человек.

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 37 человек, за весь период пандемии — 3 235.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: