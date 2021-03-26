В Украине весна в 2021 году будет холодной и поздней, а морозов следует ожидать даже в апреле. Прохладная погода сохранится после Пасхи, которую будут праздновать 2 мая.

Об этом сообщил синоптик Леонид Горбань.

По его словам, в марте будет мороз, да и в начале апреля ожидается минусовая температура. Также Леонид Горбань отметил, что первые два месяца весны будут достаточно холодными, и такая погода сохранится до Пасхи.

— В начале апреля просчитывается ночной минус, температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Середина апреля будет более прохладная, а последняя неделя второго месяца весны будет также ветреной, прохладной и с дождем, — рассказывает Горбань.

Кроме того синоптик отметил, что рассчитывать на раннюю весну не стоит. В мае тоже не будет жары. После пасхальных праздников ожидается несколько волн похолодания.

Погода на Пасху

Погода на Пасху 2021 будет прохладной. Главный православный праздник приходится на 2 мая, но не стоит надеяться, что этот день порадует теплом, как и весь месяц.

По словам синоптика Леонида Горбаня, в мае не стоит ожидать привычной для украинцев жары, поскольку в этом месяце ожидается несколько волн похолодание.