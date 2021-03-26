Во Львовской областной инфекционные больницы заполненность больными коронавирусом составляет 112%. Из-за такого количества инфицированных членов одной семьи кладут на одну больничную койку.

Об этом сообщил врач-инфекционист Михаил Ричняк.

— В нашей больнице по состоянию на утро 26 марта находится 224 человека на 200 койко-мест. Мы доставили дополнительные кровати, но есть случаи, когда мужчина с женщиной, или мать с дочерью находятся на одной кровати. За прошедшие сутки выписали 14 человек, поступило 16. Мест практически нет, только человек выходит за пределы больницы, на его место уже ложится другой пациент, — рассказал врач на брифинге.

За прошедшие сутки с коронавирусом во Львовской области госпитализировали 296 больных, всего в стационарах лежат 3 012 человек.

По словам инфекциониста, пациенты прибывают в больницу в тяжелом состоянии, среди больных очень много людей в возрасте 35-45 лет, а 70% нуждаются в кислородной терапии.

Уровень госпитализации в Украине

Уровень госпитализации в Украине превышен почти во всех областях. Только в четырех регионах не превышен уровень госпитализации больных коронавирусом — это Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская области.

Самые высокие показатели в Винницкой области — 129,3 при норме в 60 на 100 тыс. населения; в Житомирской — 117,1; в Хмельницкой — 108,7.