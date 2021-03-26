С 28 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указано уже с учетом перевода стрелок часов на час вперед.

– Путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, стоит быть внимательными и своевременно перевести часы, – отмечают в Укрзализныци.

С графиком движения пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте Укрзализныци.

Отмена летнего времени в Украине

19 марта Верховная Рада не смогла принять законопроект об отмене летнего времени в Украине. За проголосовали только 212 народных депутатов.

Повторное второе чтение по этому вопросу должно состояться не ранее 31 марта.

А пока 28 марта в 03.00 по киевскому времени Украина перейдет на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця