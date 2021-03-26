В Украине четверть людей поддерживает введение полного локдауна при росте заболеваемости коронавирусом, 68% за карантин в регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

В то же время, 61% украинцев поддерживают введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом, 37% — противоположного мнения.

С начала месяца увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости коронавирусом растет. Сейчас так считают 68% опрошенных, что на 30% больше, чем в марте.











Полный локдаун поддерживает только четверть украинцев — опрос / 3 фотографии

Опрос проводился в период с 23-24 марта 2021 года среди 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Отношение украинцев к коронавирусу

В Украине 71% граждан считает, что коронавирус создали искусственно, а 19% — что он возник естественным путем.

За 2020 год выросло количество тех, кто согласен с мнением, что коронавирус страшнее обычного гриппа (с 54% до 59%). В то же время за новостями о Covid-19 часто следят 59% украинцев, 23% — иногда читают новую информацию и только 11% — почти никогда не интересуются коронавирусом.