О церкви во время революции, пандемии и вакцинации: интервью главы УГКЦ Святослава

27 марта исполняется десять лет со дня интронизации главы УГКЦ Святослава (Шевчука). Именно в этот день в 2011 году в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве состоялась торжественная церемония, где он взошел на престол и стал официальным главой Украинской греко-католической церкви.

Через 10 лет после интронизации Блаженнейший Святослав вспоминает, что избрание его кандидатуры новым главой УГКЦ было для него большой неожиданностью, ведь он тогда служил в Аргентине.

— Владыки искали между собой человека, который бы мог объединить диаспору и Украину. Глава церкви является символом ее единства. С одной стороны, мы рассеяны по всем континентам. Но с другой — мы объединены, потому что являемся единственной церковью. И глава церкви является служителем этого единства, — говорит он.

Накануне десятой годовщины интронизации глава Украинской греко-католической церкви рассказал Фактам ICTV о церкви в период Революции достоинства, во время пандемии, вакцинации от Covid-19 и планах на будущее.

О Революции достоинства

Предстоятель УГКЦ вспоминает, что в 2011 году, когда он только взошел на престол, у него уже тогда было ощущение, что Украина попала в оккупацию. (В 2011 году президентом страны был Виктор Янукович, — Ред.). Ведь даже большинство государственных учреждений, та же Администрация президента, тогда перешли на русский язык.

— В то время, когда Янукович был у власти, у меня были ощущения, что мы попали в особую часть нашей истории. Тогда наша церковь чувствовала на себе давление маргинализации. Нас боялись, пытались контролировать. Иногда мы сталкивались с различными угрозами.

Блаженнейший Святослав вспоминает, что пиком вражеских отношений к УГКЦ стал декабрь 2013 года. Тогда Министерство культуры направило официальное письмо на его имя с угрозой — если священники продолжат быть с участниками революции достоинства, то Украинскую греко-католическую церковь снова запретят.

— Наша церковь и другие члены Всеукраинского совета церквей хотели сделать все, чтобы предотвратить кровопролитие, потому что мы чувствовали, что власть готова идти на резкие шаги, она будет готова даже убивать. Я тогда просил президента сделать все, чтобы в украинский народ не стреляли. Но история сложилась по-другому.

О пандемии

Глава УГКЦ вспоминает, что еще до того, как в марте 2020 года в Украине ввели первый локдаун, церковь сформулировала для себя несколько ключевых принципов, один из которых заключался в том, что священники несут ответственность за жизнь и здоровье людей, поэтому должны сделать все, чтобы храмы были безопасными. Тогда церковь была вынуждена призвать людей оставаться дома.

— Было очень важно, чтобы люди могли молиться, имели доступ к таинствам. Чтобы они чувствовали, что даже несмотря на карантин являются сообществом. Тогда мы начали использовать все современные онлайн-средства общения. Но мы понимаем, что виртуальное сообщество несовершенно. Поэтому как только карантин ослабляли, люди снова собирались. Тогда мы чувствовали, насколько на самом деле ценные эти встречи и насколько ценно быть вместе и вместе молиться.

Блаженнейший Святослав вспоминает, что священники учили людей, как можно получить благодать прощения грехов так называемым совершенным сожалением, чтобы к исповеди и причастию прийти только тогда, когда это будет безопасно.

Также во время карантина в УГКЦ появилась катехизическая онлайн-школа для детей, где их учили истинам христианской веры, готовили к исповеди и причастию. Она объединила детей из Канады, Америки, Мексики, различных стран Европы, Украины и до Казахстана.

Еще одним нововведением стала вервица — молитва в прямом эфире каждое воскресенье, когда вместе молились десятки тысяч людей. Но все же существовать только онлайн церковь не может.

О вакцинации

По мнению главы УГКЦ, вакцинацию как таковую нельзя игнорировать. И это касается не только коронавируса. По его словам, нужно постепенно избавляться своих фобий и страхов.

Среди факторов, которые могут влиять на неготовность украинцев к вакцинации, Блаженнейший Святослав называет несколько, которые тянутся из глубокого прошлого. Это, в частности, боязнь тотального контроля, недоверие к власти, недоверие к тому, что не испытано кем-то и отвержение всего, к чему пытаются принудить. Именно поэтому сегодня нужно работать с людьми и объяснять, почему это важно.

— Нет никаких религиозных мотивов отказываться от вакцинации. Мы сформулировали три принципа, на которых она должна базироваться. Первый заключается в добровольности прививки. Во-вторых, вакцинация должна быть доступной. В-третьих, она должна быть безопасной. Но я думаю, что в вопросе вакцинации от коронавируса мы имеем право на сомнение. Ведь все вакцины находятся в фазе чрезвычайного использования, поскольку действовать нужно было очень быстро. Поэтому мы должны научиться жить с этим вирусом, потому что вступили в новый мир.

Поэтому глава УГКЦ убежден: если вакцины будут безопасными и доступными, то люди будут принимать их и тогда победа над вирусом будет не за горами.

В то же время Блаженнейший Святослав обратил внимание на то, что церковь сегодня — не иерархия и холодная организация, а люди, сообщество. Поэтому УГКЦ планирует строить это сообщество в новых обстоятельствах и на новых началах.

15 марта глава УГКЦ также вакцинировался от Covid-19 препаратом Covishield от компании AstraZeneca. Он сделал прививку публично вместе с другими известными религиозными деятелями.

Фото: УНИАН, Блаженнейший Святослав