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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Уровень госпитализации Covid-больных превышен почти во всех областях — Минздрав

В Украине только в четырех областях не превышен уровень госпитализации больных коронавирусом. Это Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская области.

реанцімація, лікарня

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Показатель госпитализаций больных коронавирусом превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В то же время самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой области — 129,3 при норме в 60 на 100 тыс. населения; в Житомирской — 117,1; в Хмельницкой — 108,7.

Самый низкий показатель в Херсонской области — 31.

Также высокий показатель загруженности коек с кислородом в Киеве — 83,8%, Житомирской области — 72%, Николаевской — 66,6%, Киевской — 70%, Львовской — 65,9% (при определенном показателе 65%).

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Карантин в Украине

По состоянию на 26 марта до красной зоны карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

В оранжевую зону попали 13 регионов. В желтой зоне осталась только Херсонская область.

Подробнее о карантине в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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