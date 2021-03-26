В городе Белая Церковь Киевской области семья жарила маршмеллоу на Вечном огне. В местном парке Славы молодая мать вместе с детьми подбрасывала различные предметы в огонь и жарила на нем зефир.
Инцидент заметили очевидцы и сняли на видео. Автором видео является несовершеннолетний парень, который не смог дать замечания старшему человеку.
На видеозаписи видно, как женщина смеется и снимает детей на камеру телефона. О случае уже сообщено правоохранителей.
Вандалы срезали голову памятнику Шевченко
В Ивано-Франковской области неизвестные срезали голову памятнику Тарасу Шевченко, который стоит возле дома культуры. Инцидент произошел в селе Подпечеры Тисменицкого района.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал акт вандализма провокацией.