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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Жарили маршмеллоу: под Киевом мать с детьми развлекалась у Вечного огня

В городе Белая Церковь Киевской области семья жарила маршмеллоу на Вечном огне. В местном парке Славы молодая мать вместе с детьми подбрасывала различные предметы в огонь и жарила на нем зефир.

Вічний вогонь Вечный огонь

Инцидент заметили очевидцы и сняли на видео. Автором видео является несовершеннолетний парень, который не смог дать замечания старшему человеку.

На видеозаписи видно, как женщина смеется и снимает детей на камеру телефона. О случае уже сообщено правоохранителей.

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Фото: Dreamstime

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