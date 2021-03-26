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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Ситуация с Covid-19 может повлиять на формат проведения ВНО 2021 — Шкарлет

В связи с неоднозначной ситуацией с коронавирусом в Украине ВНО 2021 может пройти в измененном формате.

ЗНО, екзамен

Об этом во время брифинга 26 марта заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

— С учетом года пандемии, определенных событий по второй и третьей волне, на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить с ВНО, — это формат проведения, который зависит от эпидситуации в стране, — отметил Сергей Шкарлет.

При этом министр не уточнил, как именно могут изменить формат тестирования.

Также он назвал неправдивой информацию об отмене ВНО.

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ВНО 2021

В Украине запустили онлайн-библиотеку для подготовки к внешнему независимому тестированию.

Она состоит из 60 аудиопроизведений украинской литературы.

Подробнее о проведении ВНО 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минобразования

Фото: Dreamstime

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