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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Такие планы есть: Арестович о переговорах Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на Донбассе.

Такие планы есть: Арестович о переговорах Зеленского с Путиным

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в студии Шустер LIVE. 

По его словам, переговоры президентов планируются.

— Насколько я знаю, такие планы есть, — отметил Арестович.

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Также он добавил, что руководитель ОП Андрей Ермак сейчас ведет переговоры с представителями нормандского формата относительно обострения на Донбассе.

Обострение на Донбассе

26 марта вблизи поселка Шумы в результате обстрела оккупантов погибли четверо бойцов ВСУ. Еще двое украинских военнослужащих получили ранения.

Наемники стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные открыли огонь в ответ. Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное внутреннее совещание.

Фото: УНИАН

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