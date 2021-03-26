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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Третья с конца: Украина оказались среди антилидеров по темпам Covid-вакцинации

По темпам вакцинации против коронавируса Украина оказалась в конце списка среди стран Европы.

вакцинація

Вместе с Северной Македонией и Беларусью она занимает место в тройке антилидеров.

Согласно информации агрегатора Our World In Data, количество вакцинаций в Украине составляет 0,4 на 100 человек.

Самый высокий показатель у Великобритании, Сербии и Венгрии.

Вакцинация в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине проходит массовая иммунизация населения против коронавируса. В рамках первой волны прививки проводили медицинским сотрудникам.

Вакцинація в Україні

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Также для популяризации этого процесса подключили известных украинцев, которым делали уколы в прямом эфире.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Our World In Data

Фото: Depositphotos

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