По темпам вакцинации против коронавируса Украина оказалась в конце списка среди стран Европы.

Вместе с Северной Македонией и Беларусью она занимает место в тройке антилидеров.

Согласно информации агрегатора Our World In Data, количество вакцинаций в Украине составляет 0,4 на 100 человек.

Самый высокий показатель у Великобритании, Сербии и Венгрии.

Вакцинация в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине проходит массовая иммунизация населения против коронавируса. В рамках первой волны прививки проводили медицинским сотрудникам.

Также для популяризации этого процесса подключили известных украинцев, которым делали уколы в прямом эфире.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Our World In Data