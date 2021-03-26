Медицинским учреждениям Укрзализныци, которые, согласно договорам, должны принимать больных коронавирусом, необходимо выполнять свои обязанности и предоставлять украинцам необходимую помощь.

Об этом во время встречи с представителями компании заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов

— Начиная с ноября, больницы Укрзализныци получили фактических выплат 60 млн грн. Но 24 марта три медучреждения Киева не приняли больных коронавирусом. Это недопустимый случай, — отметил Максим Степанов.

По его словам, в понедельник, 29 марта, Минздрав проверит готовность больниц в Киеве к приему больных.

Уровень госпитализации в Украине

По состоянию на 26 марта в Украине только в четырех регионах не превышен уровень госпитализации больных коронавирусом.

Среди них — Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская области.

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