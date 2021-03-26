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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

В Харькове на неделю продлили каникулы в школах

В школах Харькова из-за ситуации с коронавируса на неделю продлили карантин.

школа канікули

Ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям 5 апреля.

Какой будет форма обучения учащихся 5-11 классов, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Обучение в школах Харьковской области

С 22 марта учеников харьковских школ отправили на каникулы.

За четыре дня до этого, 18 марта, региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дистанционного обучения в школах Харьковской области из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Решение касалось всех школьников, кроме учеников 1-4 классов, а также студентов техникумов и вузов.

По состоянию на 26 марта в Харьковской области зарегистрировали 1 204 новых случая коронавируса. В Украине в целом за последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось у еще 18 132 человек, из которых 4 826 госпитализированы.

Источник: Харьковский горсовет

Фото: Dreamstime

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