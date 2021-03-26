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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Тернополе ужесточают карантин: что изменится

В Тернополе усиливают карантин, чтобы сдержать стремительное распространение коронавируса.

дівчина у масці

Об этом на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом сообщил мэр города Сергей Надал.

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Отныне будет усилен контроль за учреждениями общественного питания, они обязаны будут закрываться в 22.00

— Правоохранительным органам совместно с Госпотребслужбой и муниципальной инспекцией, с подразделениями городского совета усилить контроль за работой предприятий общественного питания, особенно ночных развлекательных заведений на выходные дни и в течение следующей недели, — отметил мэр.

Также Надал отметил, что очное обучение с понедельника 29 марта должны начать исключительно ученики младшей школы, а для детей 5-11 классов рекомендуется дистанционная форма обучения.

Детсады будут работать в обычном режиме.

Карантин в Украине

По обновленной информации Минздрава, по состоянию на 26 марта Тернопольская область находится в оранжевой зоне по уровню эпидемической опасности.

В красную зону вошли уже десять областей: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

В желтой зоне находится только Херсонская область, остальные регионы в оранжевой.

Источник: Сергей Надал

Фото: Depositphotos

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