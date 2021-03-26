Процесс иммунизации украинцев от коронавируса продлится до конца 2021 года.
Такой прогноз озвучил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
— Исходя из графиков поставок вакцины и того, как это проходит, мы в прививочной кампании будем находиться до конца 2021 года, — отметил Максим Степанов.
По его словам, необходимо, чтобы в Украине было привито более 60% людей, только тогда начинает формироваться коллективный иммунитет.
Кроме того, по мнению Максима Степанова, до конца 2021 года украинцы будут жить, соблюдая карантинные меры.
Коронавирус в Украине
В апреле 2021 года в Украине прогнозируется ухудшение эпидситуации.
Ожидается значительное увеличение количества новых больных коронавирусом.
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