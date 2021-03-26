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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В прививочной кампании и карантине Украина будет жить до конца 2021 года — Степанов

Процесс иммунизации украинцев от коронавируса продлится до конца 2021 года.

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Такой прогноз озвучил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Исходя из графиков поставок вакцины и того, как это проходит, мы в прививочной кампании будем находиться до конца 2021 года, — отметил Максим Степанов.

По его словам, необходимо, чтобы в Украине было привито более 60% людей, только тогда начинает формироваться коллективный иммунитет.

Кроме того, по мнению Максима Степанова, до конца 2021 года украинцы будут жить, соблюдая карантинные меры.

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Коронавирус в Украине

В апреле 2021 года в Украине прогнозируется ухудшение эпидситуации.

Ожидается значительное увеличение количества новых больных коронавирусом.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Pexels

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