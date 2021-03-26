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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Украинцам вернут права на землю в Крыму после его деоккупации — Кулеба

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам, которым РФ запретила владеть землей в оккупированном Крыму, сохранять все документы о праве собственности на нее.

Крим

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

По словам Кулебы, указ президента РФ Владимира Путина является продолжением политики притеснений и вытеснения граждан Украины из оккупированного полуострова с параллельной русификацией Крыма.

— Уже была подобная попытка в истории Российской империи, когда из Крыма вытеснялись под разными предлогами крымские татары. Но эти попытки заведомо были провальными, и это доказано историей, —  заявил министр.

По словам министра, права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены после восстановления суверенитета Украинского государства в Крыму.

— Сейчас очень важно, чтобы владельцы земельных участков максимально сохраняли все документы, подтверждающие право их собственности, и любые документы, которые навязывала им Российская Федерация на их замену, — сказал он.

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Кулеба добавил, что МИД проинформировал международных партнеров об этой ситуации и попросил отреагировать.

Кроме этого, вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в Крыму добавили в перечень тем, которые будут обсуждать в рамках Крымской платформы. Поэтому решение обязательно найдут, и все права восстановят.

В то же время он подчеркнул, что бы ни делала Россия, Крым все равно вернется, и все акты, которые были приняты Российской Федерацией за годы оккупации, просто исчезнут в истории.

С 20 марта 2021 года начал действовать указ оккупационных властей России, который запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму — прибрежной и прилегающей к материковой Украине.

Они не смогут владеть землей в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке.

Фото: Depositphotos

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