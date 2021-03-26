В ближайшее время Украину ожидает пик эпидемии коронавируса.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

— Киевская школа экономики прогнозирует, что на следующей неделе больше половины регионов страны попадут в красную зону. Ученые Национальной академии наук прогнозируют пик третьей волны на первые недели апреля, Минздрав — на середину следующего месяца. Поэтому в ближайшие недели нас ожидает пик эпидемии, — отметил Михаил Радуцкий.

В то же время, по его словам, третья волна коронавируса постепенно переходит с западных областей страны на центральные и восточные регионы.

Коронавирус в Украине

Специалисты НАНУ прогнозируют ухудшение эпидситуации в апреле 2021 года.

Количество новых больных может достигать 20 тыс.

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Источник: Михаил Радуцкий