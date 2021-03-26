В Ивано-Франковске, где эпидситуация в течение последнего месяца была одной из самых сложных, фиксируют улучшение обстановки, в городе планируют ослаблять карантин.

Об этом во время видеобращения 26 марта заявил мэр города Руслан Марцинкив.

— Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Однако мы приняли внутреннее решение, чтобы с понедельника поэтапно открывать детские сады и начальные классы, — отметил Руслан Марцинкив.

По его словам, есть предпосылки для того, чтобы ослаблять карантин, в последние дни в городе уменьшилось количество летальных случаев, спровоцированных заражением коронавирусом.

Карантин в Украине

В Украине с конца февраля действует адаптивный карантин.

Ивано-Франковская область из-за большого количества больных попала в красную зону, где находилась весь месяц.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Руслан Марцинкив