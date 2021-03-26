В Украине от коронавируса умирает каждый десятый пациент старше 70 лет.
Ранее самыми распространенными причинами смерти были онкология и болезнь сердца. Но сейчас в перечень болезней добавился еще и коронавирус.
По информации Центра общественного здоровья, в возрастной группе 70+ от Сovid-19 умирает каждый десятый из тех, кто заболел им. Поэтому вакцинация такой категории людей жизненно необходима.
Летальность в старшей возрастной группе составляет 10%, при том, что на украинцев 70+ приходится лишь десятая часть всех подтвержденных случаев.
Основные причины смерти у людей 70+:
- ишемическая болезнь сердца (инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) — 61,2% в структуре всех смертей;
- цереброваскулярные болезни (инсульты) — 17%;
- злокачественные образования (онкозаболевания) — 9,3%;
- болезни системы кровообращения (варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) — 5,1%.
Коронавирус в Украине
В Украине почти во всех областях превышен уровень госпитализации больных коронавирусом.
Высокий показатель зафиксирован в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.
Только в Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской областях этот показатель не превышен.
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