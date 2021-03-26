Обострение на Донбассе: Зеленский проводит консультации с лидерами нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с лидерами нормандской четверки в связи со смертью четырех военных на Донбассе.

Об этом по результатам экстренного заседания украинской делегации в Трехсторонней контактной группе сообщил советник по информационной политике Алексей Арестович.

Украинская сторона квалифицировала произошедшее это как грубое нарушение режима прекращения огня, в результате которого погибли украинские военнослужащие.

— Наше внутреннее заседание закончено. Результат следующий: мы созываем на завтра внеочередное заседание по безопасности. От ОБСЕ мы имеем предварительное согласие.

Вооруженные силы Украины предупреждают, что в случае нарушения дальнейшего режима прекращения огня и угрозы здоровью и жизни военнослужащих они будут открывать огонь в ответ.

— Одновременно мы подчеркиваем, что наша позиция: только после достижения полного режима прекращения огня может идти речь о дальнейших шагах в политической, экономической или гуманитарной плоскости, — резюмировал Арестович.

Гибель военных на Донбассе

26 марта вблизи поселка Шумы в результате обстрела оккупантов погибли четверо бойцов ВСУ. Еще двое украинских военнослужащих получили ранения.

Российские наемники использовали запрещенное оружие, в том числе станковые автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм.