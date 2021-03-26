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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Гибель четырех военных на Донбассе: посол Британии призвала РФ прекратить огонь

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Российскую Федерацию прекратить огонь.

Донбас, ООС

Об этом Мелинда Симмонс написала на своей странице в Twitter. Посол осудила действия российских наемников на Донбассе, которые привели к гибели четырех украинских военнослужащих.

По ее словам, она с ужасом узнала о смерти четырех военных ВСУ. 26 марта около 14.00 российские наемники обстреляли позиции украинских защитников возле населенного пункта Шуми.

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Из-за обстрела четверо украинских военных погибли, а еще двое бойцов ВСУ получили ранения.

Потери на Донбассе

На Донбассе российские наемники обстреляли украинские позиции. Это произошло недалеко от населенного пункта Шуми. Четверо бойцов ВСУ погибли, двух украинских военных ранили.

Наемники стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные открыли огонь в ответ. Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное внутреннее совещание.

Фото: ООС

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