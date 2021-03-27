По состоянию на 27 марта в мире продолжает распространяться коронавирус. Страны борются с пандемией с помощью вакцинации, продолжают придерживаться и карантинных ограничений.

В субботу на планете подтвердили у 125 507 698 случаев коронавируса, 2 755 212 людей умерли от осложнений, вызванных вирусом.

В Украине зафиксировали 1 614 707 случаев болезни, летальность в стране — 31 751 умерший за все время пандемии.

Вакцинация в Украине и мире

Страны мира продолжают бороться с вирусом с помощью вакцин. Специалисты активно разрабатывают вещества. Например, о создании собственной вакцины ButanVac заявили в Бразилии.

В Украине же для вакцинации используют завезенные вещества. По словам главы Минздрава Максима Степанова, Украина может производить собственные вакцины, но это будет дороже, и нужно ждать минимум два года.

Карантин в Украине и мире

В мире наблюдается тенденция дальнейшего ужесточения карантинных мер. Действие карантина продолжили в Германии, а в Польше усиливают меры из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В Украине действует адаптивный карантин. Согласно обновленной информации Минздрава, в красную зону 27 марта попали уже 12 регионов Украины и Киев, почти все остальные — в оранжевой. Только Херсонская область находится в желтой зоне.

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает увеличиваться суточных прирост больных коронавирусом.

В субботу зафиксировали 17 424 новых случая.

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