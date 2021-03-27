Черниговская область перейдет в красную зону с 29 марта

С 29 марта в Черниговской области вводят карантин красной зоны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Решение приняли во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 27 марта.

— По результатам заседания Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решила установить: с 00.00 29 марта 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Черниговской области, — отметил Немчинов.

Таким образом в области будет запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам.

Однако будут работать банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.

В то же время местной власти разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Зоны карантина в Украине

По состоянию на 27 марта 2021 года 12 областях Украины и в Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

А в оранжевую зону — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая области.

Источник: Олег Немчинов