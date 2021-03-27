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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Covid-госпиталь могут переместить из Ивано-Франковска в другие регионы — Ляшко

В Украине обсуждают изменение дислокации мобильного госпиталя, который развернули в Ивано-Франковской области из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Виктор Ляшко

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

— Обсудили изменение дислокации госпиталя, поскольку ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения в Ивано-Франковской области стабилизировалась, — отметил Виктор Ляшко.

В то же время, по его словам, эпидситуация ухудшается в соседних областях и на юге страны.

Однако куда могут переместить мобильный госпиталь, в Минздраве пока не уточнили.

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Коронавирус в Ивано-Франковске

В последнее время в Ивано-Франковске фиксируют улучшение эпидситуации.

Из-за этого в городе могут ослабить карантин, этот вопрос сейчас обсуждается.

Подробнее о коронавирусе и карантине в Ивано-Франковске читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: УНИАН

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