Действие предельной цены на газ подходит к концу. И уже с 1 апреля поставщиков не будут ограничивать цифрой 6,99 грн за кубометр. Каждая компания предложила свою цену, исходя из рыночных условий.

Подорожает ли в связи с этим голубое топливо в апреле? Факты ICTV подготовили традиционный обзор рынка.

Предельной цены не стало, но 6,99 грн — остались

В Европе и мире газ и нефть ощутимо прибавили в цене. Но на радость отечественных потребителей существенного подорожания голубого топлива в Украине в апреле не будет.

По данным информационно-консультационного центра ГазПравда, многие компании не изменили цену по сравнению с мартом. В частности, Мегаватт опубликовал ценник в 6,70 грн за кубометр, а поставщики Эру Людям, Эру Трейдинг и Агросинтез Трейдинг — 6,75 грн за кубометр. Цену в 6,85 грн предложил ГП Промсервис.

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины также оставила апрельскую цену на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же за кубометр будет просить и компания Галнафтогаз.

По цене 6,88 грн за кубометр будет продавать Эвода Трейд. Цену в 6,98 грн обнародовала Энерджи Трейд Групп.

Большинство поставщиков, в частности региональные компании, озвучили цену в 6,99 грн за кубометр.

Хотя более десяти компаний обнародовали и более высокие цены от 7,60 грн и до 8,85 грн за кубометр. В частности, цену в 8,85 грн предложил Азовгаз.

Весь перечень газоснабжающих компаний и их предложений можно посмотреть на сайте ГазПравды.

Скоро узнаем цену на год вперед

Апрель 2021 года должен стать последним месяцем, когда для большинства потребителей по умолчанию будут действовать именно месячные цены. Уже с мая всех нас автоматически переведут на базовые годовые цены.

Каждый из поставщиков зафиксирует их на следующие 12 месяцев, что позволит избежать сезонных колебаний.

По желанию потребитель сможет в любой момент сменить поставщика газа или перейти на другие продукты — месячные или сезонные. Однако базовыми будут именно годовые. Их условия каждая газопоставляющая компания озвучит уже к концу апреля.

Это предусмотрено проектом решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

— Потребителям незачем волноваться. По умолчанию они станут потребителями по годовому продукту, который позволит прогнозировать нам свои расходы на год. Это первое. И второе: выбирать поставщика, который нам даст лучшую цену, лучшие условия. Мы будем понимать, какая цена на газ у нас сложится в течение целого года, — объясняет идею годового продукта член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Сколько будут стоить такие годовые продукты? Многие компании уже завершили разработку своих предложений, но касательно их стоимости пока держат интригу.

Однако, по оценкам специалистов, из-за оживления мировой экономики и роста спроса на энергоресурсы и их стоимости этим летом газ, как в прошлом году, не будет дешеветь. Традиционное сезонное проседание цены нивелируют тенденции на мировых рынках. Касаться они будут и Украины.

— Будет два тренда. С одной стороны, обычное сезонное падение, с другой — будет такой общий подъем. И они где-то встретятся. Я думаю, это “где-то” — примерно на сегодняшнем уровне цен — между 7 и 8,5 тыс. грн за тысячу кубометров, — прогнозирует генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Не годовым продуктом единственным

Базовость именно годовой цены не означает, что газоснабжающие компании будут предлагать только ее. В конкурентной борьбе за потребителя поставщики могут подготовить новые интересные предложения, например, сезонные.

Кроме того, многих потребителей может заинтересовать, например, вариант с предоплатой — на более выгодных условиях, чем в годовом предложении и тому подобное.

В прошлом году похожие тарифные планы предлагали лишь отдельные поставщики. В этом же сезоне выбор для потребителей значительно расширится, прогнозируют специалисты.

— Наша задача — сделать так, чтобы этими тарифными планами покрыть все потребности клиентов. Они очень разнообразны. Кто-то хочет заранее платить, другие — 1/12, остальные — каждый месяц после его окончания. Будет фейерверк на рынке с точки зрения и количества поставщиков, и продуктов, — считает директор дивизиона Розничный бизнес Группы Нафтогаз Максим Рабинович.

Цена на газ в Украине

25 марта стало известно, что Нафатогаз оставит без изменений цену на газ для населения в апреле.

Она составит 6,86 грн/куб. м, как это было в марте.

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