Карантин в Украине будет действовать как минимум до конца 2021 года, в частности есть вероятность усиления ограничений. Это может быть введение локдауна и полная остановка общественного транспорта — если ситуация с коронавирусом будет выходить из-под контроля.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

— Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель, — отметил министр.

Степанов также призвал граждан соблюдать все рекомендации по профилактике заражения Covid-19 и соблюдать карантин.

Он добавил, что сейчас вопрос о дополнительных ограничениях и введении локдауна обсуждается.

— Мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом, — сказал он.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев коронавируса.

За сутки выздоровели 7 124 пациентов, а от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 290 человек.

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