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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Украина может производить вакцину, однако есть проблема — Радуцкий

В Украине есть несколько предприятий, которые готовы производить вакцину от коронавируса. Однако для этого необходимо, чтобы украинские ученые ее разработали, а это очень сложно.

Михайло Радуцький

Такое заявление в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина озвучил Михаил Радуцкий — председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

По словам Радуцкого, сейчас компания Фармак, Львовский завод и еще одно предприятие имеют необходимые ресурсы и готовы изготавливать вакцину. Однако большинство стран делятся рецептурой.

— Никто свои деньги просто так не отдаст и не простит. Поэтому ученые должны разрабатывать.

Михаил Радуцкий напомнил, что парламент выделил 100 млн грн на производство вакцины в Украине.

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Китайская вакцина в Украине

25 марта в Украину поступила первая партия китайской вакцины CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac.

Сначала препарат пройдет экспертизу, а потом его будут вводить украинцам. Сколько стоит вакцина CoronaVac и какое количество доз получила Украина, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Михаил Радуцкий

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