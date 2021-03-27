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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Украина ждет новые партии китайской вакцины в ближайшие недели — Зеленский

В ближайшие недели Украина ожидает дополнительные партии китайской вакцины против коронавируса от компании Sinovac Biotech.

Украина ждет новые партии китайской вакцины в ближайшие недели — Зеленский

Страна на этой недели уже получила 215 тыс. доз вещества, цитирует пресс-служба Офиса президента главу государства Владимира Зеленского.

— Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности, Турция, где прививку получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей, — отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, подписанный контракт предусматривает почти 2 млн доз вакцины.

Вакцинация в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине проходит вакцинация против коронавируса.

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Вакцина CoronaVac в Украине: какие особенности препарата и как он работает

Украинцам делают прививки индийской вакциной, в марте государство дополнительно получило китайское вещество.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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