В ближайшие недели Украина ожидает дополнительные партии китайской вакцины против коронавируса от компании Sinovac Biotech.

Страна на этой недели уже получила 215 тыс. доз вещества, цитирует пресс-служба Офиса президента главу государства Владимира Зеленского.

— Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности, Турция, где прививку получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей, — отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, подписанный контракт предусматривает почти 2 млн доз вакцины.

Вакцинация в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине проходит вакцинация против коронавируса.

Украинцам делают прививки индийской вакциной, в марте государство дополнительно получило китайское вещество.

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