В украинских больницах находятся более 43 тыс. пациентов с Covid-19

В Украине в медицинских учреждениях от коронавируса лечатся 43 585 человек. Всего в стране введено 74 927 коек для пациентов с Covid-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в социальных сетях. Он отметил, что 64 143 больничные койки обеспечены возможностью предоставления кислородной терапии.

— Динамика случаев коронавирусной болезни в мире снова показывает тенденции к росту. Все это свидетельствует о необходимости соблюдения санитарных норм, как на территориях с желтым уровнем эпидемической опасности, так и на красных территориях, — отметил Ляшко.

Также он для сравнения сообщил, что Польше, где последние два дня количество выявленных случаев находится на уровне 35 тыс., для госпитализации выделено 35 444 коек, из которых 26 511 заняты.

По его словам, во время оперативного совещания Министерства здравоохранения и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям они обсудили возможность изменения дислокации мобильного госпиталя для больных коронавирусом.

— Ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения в Ивано-Франковской области стабилизировалась. В то же время мы отмечаем рост количества госпитализации в соседних областях и на юге страны, — добавил врач.

Карантин в Украине

По состоянию на 27 марта 2021 года в 12 областях Украины и в Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В то же время в оранжевую зону — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая области.

Источник: Виктор Ляшко