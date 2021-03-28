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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Девять областей и Киев в красной: в Украине обновили зоны карантина

По состоянию на 28 марта 2021 года в девяти областях Украины и в Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

дівчина у масці

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.

В обновленном перечне оранжевой зоны — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В желтой зоне находится только Херсонская область.

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Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

адаптивний карантин - червоний рівень

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos

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