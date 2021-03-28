Народные депутаты из партии Слуга народа, включая главу профильного налогового комитета, готовят к рассмотрению в Верховной Раде проект закона №3236-1, которым предлагают осовременить ставки государственной пошлины.

Такая пошлина взимается за совершение действий в интересах юридических и физических лиц и за выдачу документов, имеющих юридическое значение.

Сейчас для выдачи большинства ставок госпошлины используют необлагаемый минимум доходов граждан — 17 грн.

— Из-за крайне низкого размера коэффициентов, который используется для вычисления ставок государственной пошлины, и отсутствия роста необлагаемого минимума доходов граждан, фактический размер большинства пошлин является на удивление низким, и, вероятно, не покрывает даже себестоимости осуществления кассовых операций — не говоря уже об оплате работ сотрудников госорганов, предоставляющих такие услуги, — говорится в сообщении Центра анализа общественных финансов и публичного управления.

По словам аналитиков, законопроект должен это исправить, а бенефициарами изменений должны стать местные бюджеты.

В случае принятия этого проекта закона, наиболее ощутимых изменений потерпят:

Государственная пошлина за регистрацию брака возрастет с 0,85 грн до 119 грн;

возрастет с 0,85 грн до 119 грн; За удостоверение завещаний — с 0,85 грн до 170 грн;

— с 0,85 грн до 170 грн; За удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом , кроме транспортных средств — с 0,51 грн до 119 грн;

, кроме транспортных средств — с 0,51 грн до 119 грн; За удостоверение других поручений — с 0,34 грн до 170 грн.

Однако аналитики утверждают, что к проекту закона не предоставлено финансово-экономическое обоснование с соответствующими расчетами.

Государственная пошлина — это денежная сумма, взимаемая в нотариальных конторах, органах МИД, МВД, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния, городских, сельских, поселковых советах и ​​других уполномоченных на то органах за совершением ими действий с объектами недвижимого имущества и выдачу документов , имеющих юридическое значение.

В Украине ввели сбор за вылет пассажиров

В июле прошлого года Верховная Рада приняла закон, который вводит сбор за вылет пассажиров из Украины.

За каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, должны заплатить: $0,5, если полет происходит в пределах Украины, а также $2 — за международный рейс.

Источник: Центр анализа публичных финансов и публичного управления