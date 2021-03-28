Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

374 случая за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на утро 28 марта в Киеве за сутки обнаружили 374 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболели 159 367 человек.

коронавірус у світі

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 35 человек, за весь период пандемии — 3 309. В то же время побороть болезнь удалось 104 901 киевлянину, за сутки — 284.

Кто заболел:

  • 702 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;
  • 56 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет;
  • 28 девочек от 1 до 17 лет и 40 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

В то же время за сутки с коронавирусом госпитализировали 151 человека. А еще 581 пациент находится в больнице с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (262), Дарницком (202) и Оболонском (173).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка