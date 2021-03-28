По состоянию на утро 28 марта в Киеве за сутки обнаружили 374 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболели 159 367 человек.
За сутки от осложнений Covid-19 умерли 35 человек, за весь период пандемии — 3 309. В то же время побороть болезнь удалось 104 901 киевлянину, за сутки — 284.
Кто заболел:
- 702 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;
- 56 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет;
- 28 девочек от 1 до 17 лет и 40 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.
В то же время за сутки с коронавирусом госпитализировали 151 человека. А еще 581 пациент находится в больнице с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (262), Дарницком (202) и Оболонском (173).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
-
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.