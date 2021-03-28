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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Умеренный рост: прогноз курса доллара в Украине на неделю

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, которая приходится на конец марта — начало апреля, существенно не изменится.

Курс валют

Такой прогноз дает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его мнению, на межбанке доллар может торговаться на уровне 28,2 грн/$, а наличный – в пределах 28,1-28,3 грн/$.

Он отметил, что на прошлой неделе доллар к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,0%.

В частности, официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,68 до 27,97 грн, то есть на 1%.

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На понедельник, 29 марта, Нацбанк Украины установил доллар к гривне на уровне 27,96 грн/$. Это значит, что с пятницы он не изменился.

А евровалюта немного подешевела. Ее курс завтра составит 32,95 грн/€.

Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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