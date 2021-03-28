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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Пояс успешности для восстановления Донбасса: что это такое, рассказал Резников

Правительство уже утвердило концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, на ее основе пишут стратегию, финалом которой станет пакет законопроектов в Верховной Раде.

Олексій Резніков

Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

— Главная идея — это построить “пояс успешности” в Донецкой и Луганской областях, в свободной части Украины, за счет инвестиционного подхода, — сказал он.

По его словам, для финансирования программы рассматриваются четыре источника: госбюджет, донорская помощь, а также внешние кредиты и инвестиции.

Резников считает, что сейчас важно создать условия для четвертого ресурса, то есть предложить инвесторам льготные условия.

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— И вот таким образом мы создадим “пояс успешности”. И реализовав этот пилот на подконтрольной части Украины, мы легко мультиплицируем после деоккупации на разрушенной территории, — подытожил вице-премьер.

Алексей Резников считает, что в ближайшее время необходимо привлечь США к участию в мирных переговорах по Донбассу – как в Минском формате, так и в нормандском.

По его мнению, Соединенные Штаты имеют для этого законные основания.

Источник: Дом

Фото: УНИАН

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