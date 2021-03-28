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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Украина перевела часы — точное киевское время

В ночь с субботы на воскресенье, 28 октября, Украина перешла на летнее время. В 03.00 ночи стрелки часов переместились на час вперед.

годинник

Часы в Украине переводят с 1996 года в соответствии с постановлением Кабмина О порядке исчисления времени на территории Украины.

Точное время в Украине

Киев: 



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К слову, Евросоюз с 2019 года решил отменить переход на летнее и зимнее время.

Впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США во Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято с целью экономии свечей. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету.

В Украине также хотели отменить переход на летнее время. Соответствующий законопроект даже зарегистрировали в Раде и проголосовали за него в первом чтении.

Авторы документа предлагали, чтобы в Украине не переводили часы дважды в год. Но во втором чтении законопроект поддержало недостаточное количество нардепов, поэтому его отправили на доработку.

Фото: Dreamstime

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