Укрзализныця изменила правила посадки и высадки пассажиров в областях, которые попали в красную зону карантина.

Компания не будет вводить ограничения в Черниговской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской и Львовской областях.

В частности, Черниговская область попадает в красную зону с 29 марта, но с учетом интенсивности сообщения с Киевом (только в Нежинском направлении 24 рейса в день), которым пользуется и медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе.

Не будет ограничений на высадку-посадку до 1 апреля включительно и в Николаевской области, но все зависит от ситуации.

Нет также ограничений в Киеве и области, а также в Сумской, Одесской и Львовской областях.

– Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничена продажа билетов, а также запрет на высадку-посадку в этих регионах продлен до 6 апрелся включительно, – говорится в сообщении.

При этом назначено восемь специальных рейсов в закарпатском и буковинском направлениях.

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