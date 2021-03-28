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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

В Instagram удалили страницы 8-летней Маханец и 13-летнего Пая

Из Instagram исчезли страницы юных блогеров, которые спровоцировали в сети скандал своими отношениями: 8-летней Милы Маханец и 13-летнего Паши Пая.

В Instagram удалили страницы 8-летней Маханец и 13-летнего Пая

Еще 26 марта аккаунты были активных, а уже сегодня страницы недоступны для просмотра.

Причина удаления страниц пока неизвестна. Также остается загадкой, кто именно скрыл аккаунты блогеров. Профили могли удалить сами дети, их родители или модераторы Instagram.

В Instagram удалили страницы 8-летней Маханец и 13-летнего Пая

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера

Общественность в последнее время обсуждает историю детской любви между юными блогерами: 8-летней Милой и 13-летним Пашей. Пользователи в сети пишут, что, мол, такие отношения вне нормы, а полиция Киевской области даже открыла уголовное дело из-за этого.

В комментарии мама 8-летнего блогера Дарья Маханец опровергает слухи о сексуализации детских отношений, а также отмечает, что ребята просто дружат, ведь изначально история задумывалась как хайп.

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